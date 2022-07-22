Ev değil sanki uyuşturucu imalathanesi, ele geçirilenler şaşırttı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 280 adet ectasy başta olmak üzere çok sayıda farklı uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilenler şaşırttı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çubuklu Mahallesi’nde ikamet eden F.B. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalar neticesinde, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 5 kilo 500 gram kubar esrar, 700 gram plaka esrar, 280 adet ectasy, 68 captagon, 10 kök kenevir bitkisi, 450 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 158 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 100 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca mühimmatı, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 3 adet cep telefonu, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 500 TL uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve bin 250 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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