Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu gözaltına alındı

DSÖ, Covid-19 aşısı yaptıran yaşlı ve sağlık çalışanı sayısının düşük olduğunu açıkladı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince 369 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı.



Karasu ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Yassıgeçit Mahallesi’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesinde yapılan aramada bahçenin farklı noktalarında ekilmiş ve bakımı yapılmış vaziyette 362 kök ve 7 kök kurutulmaya bırakılmış vaziyette toplam 369 kök kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan baba S.Y. ve oğlu M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.