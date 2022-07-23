Avrupa Şampiyonu Adapazarı Belediyesi’nden

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarıyla dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Polonya’nın Krakow şehrinde devam eden Virtüs Avrupa Yaz Oyunlarında Türkiye’yi temsil eden Veysi Turan, özel sporcular yüzme 200 metre kurbağalama stilde Avrupa Şampiyonu oldu.

Daha önce uluslararası spor müsabakalarında birçok başarıya imza atan Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Polonya’da gerçekleşen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’na damga vurdu. Ay yıldızlı bayrağımızı temsilen 200 metre kurbağalama stilde yarışan sporcu Veysi Turan, Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırdı.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Veysi Turan’ı tebrik eden Başkan Mutlu Işıksu, “Belediyemiz spor kulübünün sporcuları birçok önemli başarıya imza atıyor. Son olarak Polonya’da gerçekleşen müsabakalarda yüzme dalında Avrupa şampiyonu olan Veysi Turan ile bir kez daha gururlandık. Veysi kardeşimizi tebrik ediyor, Adapazarı’mızı ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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