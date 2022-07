SUBÜ mezunlarını coşkulu törenle uğurladı

SUBÜ 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Hayat yolculuğunuzda iyi şeyler yapma heyecanınızı hiç kaybetmeden, dünyanın iyiliği için gayretle çalışarak, Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmenizi tüm kalbimle istiyorum” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mezuniyet Töreni, Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda 2 bin 620 mezunla gerçekleştirildi. Törene AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı. Geçit töreni ile başlayan etkinlik, protokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Mezuniyet yemini ve kep atma töreninin ardından düzenlenen DJ performansı sonrasında mezuniyet töreni sona erdi.



“Hayat yolculuğunda yeni bir aşama”

Törenin açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bugün gençlerimiz hayat yolculuğunda yeni bir aşamada bulunuyorlar. Her biri yeni yollara, yeni yolculuklara çıkacaklar. ‘Dünyanın iyiliği için, Türkiye!’ diyoruz. İşte dünyanın ihtiyacı olan güzel insanlar geliyor. Üniversiteden mezun oluyorlar. Hayata karışıyorlar. Ve inanıyoruz ki Türkiye’miz onlarla daha ileri gidecek. SUBÜ olarak biz, Türkiye’nin “Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler” kategorisinde diğer üniversitelere öncülük ediyoruz. Yani, YÖK nezdinde +1 Eğitim Modelimiz sayesinde diğer tüm üniversitelerden ayrışıyoruz. Öğrencilerimiz daha üniversite öğrencisi iken, bir dönem boyunca iş dünyasında tam zamanlı yani işe girmiş bir çalışan gibi çalışarak, iş deneyimine sahip oluyorlar. Birçok öğrencimiz, mezun olmadan işletmelerden teklif alıyor ve iş sahibi oluyor. Mezun olduğunda işi hazır oluyor. Ya da kendi işini kuruyor. En azından iş başvurusu yaptığında sektördeki deneyimini paylaşabiliyor” dedi.



“SUBÜ mezunları bir adım önde”

SUBÜ mezunlarının diğer üniversite mezunlarına göre hayata bir adım önde başladıklarını kaydeden Rektör Sarıbıyık, “Tabii ki bu, iş dünyası ile üniversite iş birliğinin bir sonucu. Şu anda aramızda bulunan iş dünyasının kıymetli aktörlerine verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olan sinerjimiz sayesinde öğrencilerimiz iş dünyasıyla kolayca buluşuyor. Deneyim kazanıyor. Sayenizde daha hızlı iş sahibi oluyor. Üniversitemizi farklılaştıran bu uygulamada akademisyenlerimiz ve idari personelimiz de çok önemli rol oynuyor. Akademisyenlerimiz üniversitemiz ile iş dünyası arasında hem köprü oluyor hem de modelin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlıyorlar. Her bir hocamıza üniversitemize ve sizlerin yetişmesine verdikleri katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizi yıllarca destekleyen, her zaman yanında olan, çok kıymetli ailelerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Fedakârca yaptığınız maddi ve manevi desteğiniz hayatlarının sonuna kadar unutulmayacaktır. Sizleri de tüm kalbimle kutluyorum” diye konuştu.



“Ailemizin bir parçası oluyorlar”

SUBÜ’nün mesleki eğitim veren üniversitelerin öncüsü olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, “Bununla birlikte 4’üncü yılını geride bırakan genç ve dinamik bir üniversite olarak sürekli gelişmeye devam ediyoruz. Bilgi kadar deneyimi de önemsediğimiz için üniversitemizin mottosu ‘bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz’. Bu tören sonrasında mezunlarımız SUBÜ ailesinin bir parçası olacaklar. Kendilerine tavsiyem mezun olduktan sonra da özellikle Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (KARMER) ile irtibatı koparmamalarıdır. Mezuniyetinizi kutluyor ve üniversite hayatınızın, sizlere hayırlı ve güzel bir gelecek için güzel kapılar açmasını gönülden istiyorum” şeklinde konuştu.



“Evrensel meslekler edindiniz”

SUBÜ mezunlarının dünyanın her yerinde geçerli olan evrensel meslekler edinerek mezun olduklarını belirten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, “Aynı zamanda bunlar Türkiye’nin de en fazla ihtiyaç duyduğu meslekler arasında yer alıyor. Umarım bunun bilincinde olurlar, kendileriyle gurur duyarlar ve mesleklerine saygı gösterirler. Rektör hocamız Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı Teknoloji Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı yıllardan beri tanıyorum. Senatoda uzun yıllar birlikte çalıştık. Kendisi disiplinli ve çalışkan bir dekan olarak göz dolduruyordu. Muhtemelen o disiplin ve iş anlayışını üniversiteye yansıttığı gibi öğrencilere de yansıtmıştır. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Sizler gibi evlatları yetiştirdikleri için ailelerinizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Emek ve çalışmayla aşılamayacak şey yok”

Evlat büyütmenin kolay olmadığını dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Yıllarca emek veriyorsunuz. İyi gününde, kötü gününde, acısında ve tatlısında yanında oluyorsunuz. Mezuniyet herhalde hayattaki en önemli günlerden bir tanesi. Diğeri de evlilik günü olsa gerek. Gençlerimiz hayatlarında en önemli günü bugün yaşıyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar unutmayacaklar. Ne zaman fırsatları olursa mezunlarımızı ve ailelerimizi Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. İnşallah SUBÜ hayatınızda çok güzel başlangıçlara vesile olur. Hayatınızda iyiye ve güzele yönelik ne istiyorsanız Allah sizlere nasip etsin. Bolca gayret, emek ve çalışmayla insanın hayatta aşamayacağı hiçbir şey yok. Derece alan tüm öğrencilerimizi başarıları, istikrarları ve azimleri için yürekten tebrik ediyorum. İş hayatlarına başlayacak olan kıymetli mezunlarımızı kutluyorum” dedi.



“Güzel başlangıçlara vesile olsun”

Üniversiteye yeni bir heyecan ve öğrenme arzusuyla geldiğinde ülkeye faydalı bir insan olmak için büyük bir gayret ve disiplinle çalıştığını söyleyen Üniversite Birincisi Adeviye Beyza Akbaş, “Çalışmalarımın karşılığını almak ve üniversite birincisi olmak gerçekten çok onur verici. Aslında bugün her şeyin yeniden başladığının farkında ve üzerimdeki sorumluluğun bilincindeyim. Biliyorum ki aldığım eğitim ve birinciliğimin karşılığını ülkeme hizmet ederek vermeliyim. SUBÜ mezunu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversite hayatımız bugün sona eriyor. Bu sonun iş hayatında güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Üniversite hayatımız boyunca ufkumuzu açan, bize yeni bakış açıları kazandıran, güvenle adım atacak bilgi donanımı ve +1 Uygulamalı Eğitim Modeliyle iş dünyasıyla iç içe olmayı sağlayan üniversitemize ve hocalarıma şahsım ve mezun olan arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli olan, sınav haftaları bütün nazımı çeken annem, babam ve kardeşlerime ‘geçmiş olsun, tünelin sonundaki ışığı gördük’ demek istiyorum. Mezun olan arkadaşlarıma hayatları boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.

