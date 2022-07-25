Genç gezginler unutulmaz bir deneyim yaşadı

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi ve Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarih ve doğa gezisine çıktı. Genç gezginler 2 gün boyunca şehrin farklı noktalarına temas etti ve unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarihi ve doğal güzellikleri düzenlediği gezilerle tanıtıyor. Bu çerçevede belirli program dahilinde düzenlenen gezilerin son konukları Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi ile Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. 2 gün boyunca şehrin farklı noktalarında keşfe çıkan öğrenciler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Büyükşehir Belediyesi düzenlediği tanıtım gezileriyle Sakarya’nın doğal ve tarihi değerlerini gençlere aşılamayı hedefliyor.

Tanıtım gezilerinin ilk durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir yüze kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Doğanın içerisinde yolculuğa çıkan öğrenciler, yapılan yenilemelerin ardından muhteşem bir görünüme kavuşan İl Ormanı’nda hayran kaldı. Buraya yapılan ziyaretin ardından öğrenciler Geyve’de Kuvayı Milliye Müzesi ile II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Genç kaşiflerin ilk gün gezisinin son adresi ise şehrin güney ucu Taraklı oldu.

Gezinin ikinci gününe Poyrazlar Gölü mesire alanıyla başlayan genç gezginler, burada Büyükşehir Belediyesi’nin göl içerisinde bulunan gezi teknesiyle tura çıktı. Daha sonra ise Sakarya Botanik Vadisi’ni ziyaret eden gençler, aromatik bitkilerin arasında yürüyüş yaptı ve görevlilerden vadiye ilişkin bilgiler aldı. Şehrin en önemli doğa harikalarından olan ve dünyanın sayılı su basar ormanları arasında yer alan Acarlar Longozu ile son bulan gezi programı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler, hatıralarına bir yenisini daha ekledi.

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