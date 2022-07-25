Minik judocular kürsüyü boş bırakmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin minik judocuları Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun farklı branşlarında elde ettiği başarılarla gururlandırıyor. Son olarak Türkiye Judo Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan ve 2224 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’na Büyükşehirli judocular damga vurdu.

Kadınlarda 435 ve erkeklerde 504 erkek olmak üzere toplam 939 minik sporcunun yarıştığı şampiyonada, 36 kiloda Yağmur İpek Akçay şampiyon oldu. 32 kiloda Ravzanur Doğrul ve 44 kiloda Nehir Civelek 2. olarak bronz madalya kazandı. 38 kiloda Erdem Osman Nizam 3’ncü, 46 kiloda Kebir Tekin Aldemir ve 50 kiloda Yusuf İhsan Doğru 5’nci oldu. Ödüllerini kürsüde alan sporcular Büyükşehir Belediyesi bayrağıyla poz verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmek için gayretle çalışıyoruz. Afyon’da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılan ve başarılı olan tüm judocularımızı kutluyoruz. İnanıyoruz ki takımımız sporda başarılı sonuçlar elde etmeye devam edecek” denildi.

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