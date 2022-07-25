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Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı Kazada yaralandılar, ona rağmen kaçmaya çalıştılar Kontrolden çıkan otomobilin kütüğe çarptığı anlar kamerada

İHA

Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı Kazada yaralandılar, ona rağmen kaçmaya çalıştılar Kontrolden çıkan otomobilin kütüğe çarptığı anlar kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerini fark edince otomobille kaçmaya başlayan sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan kütüğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Karasu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. polis ekiplerini fark edince 54 TZ 192 plakalı Tofaş marka otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kaçmaya çalışan sürücü, yol kenarındaki kütüğe çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralı halde kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişki inceleme başlatılırken meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaçarken kütüğe çarpması, sürücü ve otomobil içindekilerin kaçmaya çalışması, polis ekiplerinin gelmesi ve kişileri yakalaması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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