Başkan Yüce: "Projeleri ve hizmetleri sizlerin sayesinde hemşehrilerimize ulaştırıyoruz"

Basın mensuplarıyla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışıp şehrimiz için ürettiğimiz projeleri ve hizmetleri sizlerin sayesinde hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yaptığımız her hizmette her açılışta sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile davetliler katıldı.



“Haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı”

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Her gün yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı, değişim ve dinamizmin kaçınılmaz olduğu bu dönemde yaptığınız iş daha da bir önem kazanıyor. Günümüz dünyasında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak gittikçe zorlaşmasına rağmen sizlerin doğru ve güvenilir bilgi için verdiğiniz çaba ve gayretleri göz ardı etmek mümkün değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışıp şehrimiz için ürettiğimiz projeleri ve hizmetleri sizlerin sayesinde hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yaptığımız her hizmette her açılışta sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

