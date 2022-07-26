Çocuk Akademisi Yaz Dönemi Atölyelerini tamamladı

Serdivan Çocuk Akademisi 4 hafta süren Yaz Dönemi Atölyeleri’nde sona gelindi.
Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Yaz Dönemi atölyeleri büyük bir ilgi ile karşılandı. 20 Haziran22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta boyunca toplam 6000 öğrenci Serdivan Çocuk Akademisi’nin atölyelerinde eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. 312 yaş çocuklara özel her hafta yenilenen içerikleri ile ücretsiz eğitim veren Serdivan Çocuk Akademisi, veliaile seminerleri ile çocuklarını bekleyen veliler için de kaliteli zaman oluşturma fırsatı sundu.
Akademiden yapılan açıklamada Yaz Dönemi etkinliklerinin devam edeceğini, çocuklar için hazırlanan programların yakında ilan edileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.