Çocuk Akademisi Yaz Dönemi Atölyelerini tamamladı

Serdivan Çocuk Akademisi 4 hafta süren Yaz Dönemi Atölyeleri’nde sona gelindi.

Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Yaz Dönemi atölyeleri büyük bir ilgi ile karşılandı. 20 Haziran22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta boyunca toplam 6000 öğrenci Serdivan Çocuk Akademisi’nin atölyelerinde eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. 312 yaş çocuklara özel her hafta yenilenen içerikleri ile ücretsiz eğitim veren Serdivan Çocuk Akademisi, veliaile seminerleri ile çocuklarını bekleyen veliler için de kaliteli zaman oluşturma fırsatı sundu.

Akademiden yapılan açıklamada Yaz Dönemi etkinliklerinin devam edeceğini, çocuklar için hazırlanan programların yakında ilan edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.