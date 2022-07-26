Katlı Pazar bölgesi altyapı çalışmalarında son etaba gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Katlı Pazar bölgesi ve Kudüs Caddesi’nde yılların sorunu haline gelen altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı çalışmaların sonuna geldi. Trafiğe kapatılan Saray Bosna Caddesi üzerinde hızla devam eden çalışmaların sonuçlanmasıyla 3 bin 500 metrelik yağmursuyu hattı bölgeye kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar bölgesini ilgilendiren 3 bin 500 metre uzunluğa sahip altyapı çalışmalarında sona geldi. Bölgede yaşanan alışverişin ve araç trafiğin olumsuz etkilenmemesi için etaplar halinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde tüm etaplar hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Trafiğe kapatılan Saray Bosna Caddesi üzerinde devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla bölgenin altyapı sorunu yeni hat ile tarihe karışacak.

Çalışmaları süratle devam eden son etapta araç trafiğinin olumsuz şekilde etkilenmemesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. 350 metre uzunluğa sahip son etap tamamlandığında bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet edecek yağmursuyu hattı eksiksiz bir şekilde devreye alınacak. Bu çerçevede Kudüs Caddesi ile Çark Caddesi arasındaki kısmı kullanacak olan sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

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