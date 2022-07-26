Büyükşehir Açık Hava Etkinlikleri Millet Bahçesi’nde başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık hava etkinlikleri başlıyor. Sinema, konser, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle vatandaşlara kapılarını açacak olan Millet Bahçesi Ağustos ayında kültür sanat etkinliklerinin merkezi olacak. Etkinliklerin son haftasında 90’lar festivali yapılacak.

Sakarya’nın yaz akşamlarına ayrı bir hava katan Büyükşehir Açık Hava Etkinlikleri başlıyor. Ünlü sanatçıların, film gösterimlerinin, birbirinden kıymetli tiyatro oyunları ve gösterilerin sahne alacağı açık hava etkinliklerinin merkezi Millet Bahçesi olacak. Ağustos etkinliklerinin son haftasında ise 90’lar festivali düzenlenecek. O dönemin çocuk oyunları, ikramlar ve 90’lara özel Burak Kut ve Doğukan Manço konseri kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Yediden yetmişe birçok vatandaşın sosyal aktivite alanı olan Millet Bahçesi Ağustos ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İyi ki Varsın Eren, Elli Kelimelik Mektuplar isimli dram filmlerinin gösterileceği, Koliva, Kolpa, Doğukan Manço ve Burak Kut gibi birçok ünlü ismin sahne alacağı etkinliklerimizde ayrıca çocuklar içinde birbirinden güzel programlar olacak. Millet Bahçesi’nde Ağustos ayı boyunca devam edecek olan Açık Hava Etkinliklerimize tüm vatandaşlar davetlidir” denildi.

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