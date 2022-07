Bu merkezde her yıl en az 10 bin sokak hayvanı şifa bulacak

Bölgenin en büyük hayvan hastanesi Büyükşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi için geri sayım başladı. Başkan Yüce her yıl 10 binden fazla hayvanın tedavi edilmesi için protokol imzaladı. Projede ameliyathaneler, yoğun bakımlar, görüntüleme merkezi ve muayene alanlarının olacağını belirten Yüce, “Onlar bize Allah’ın emaneti, hayatlarını kolaylaştıracağız. Her yıl 10 binden fazla hayvanı tedavi edeceğiz. Projenin maliyeti 8 milyon TL iken, hastanenin maliyeti ise 20 milyon TL oldu. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canlıları korumak, kollamak, tedavi etmek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için her gün yeni bir proje üretiyor. Mevcut çalışma çerçevesinde kentin dört bir yanında suluklar yerleştiren Büyükşehir, 138 noktada hayvan beslenme alanı oluşturdu. Bunun yanında kedi evlerini hayata geçiren Büyükşehir, mevcut barınağında binlerce hayvanın tedavi ve rehabilitasyonunu sağlıyordu. Başlanan son proje de tamamlandı ve Sakarya’ya bölgenin en büyük hayvan hastanesi kazandırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hızla tamamlandı. AKOM’da Sakarya Veteriner Odası Başkanı Mustafa Yıldız’la bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, çok önemli bir protokole imza attı.



Sokak hayvanları için önemli protokol

Her yıl 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması ve 10 binden fazla sokak hayvanının ise tedavi edilmesini kapsayan protokol imzalandı. Sokaktaki canlar için yürütülen projeler hakkında bilgi veren Başkan Yüce, hayvanlar için atık yemekleri mamaya dönüştürecekleri bir üretim tesisi kuracaklarını ifade etti. Şehir genelinde sokak hayvanları için suluk, beslenme alanı, kedi evleri gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Yüce, imzalanan protokolün 8 milyon TL’lik bir bütçeye sahip olduğunu söyledi. Başkan Yüce ayrıca toplamda 20 milyon TL’ye mal olan hayvan hastanesini de yakında hizmete açacaklarının müjdesini verdi.



“Yemek artıklarından hayvan maması üretilecek”

Başkan Ekrem Yüce, sokak hayvanları konusunda faaliyete geçirecekleri yeni üretim merkezinde atık yemekleri hayvan mamasına dönüştüreceklerini ifade ederek, “Sokak hayvanları konusunda da ülkemize öncü olacak uygulama ve yenilikler yürütüyoruz. Allah'ın bize emanet ettiği sokak hayvanlarının da yaşamaya, su içmeye, yemek yemeye ihtiyaçları var. Bizler bu ihtiyaçlarımızı kolayca giderirken, onlar bu konuda zorlanabiliyor. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için ürettiğimiz bir projeyle; yemek artıklarından kendi mamasını kendi üreten bir tesis kurulumu için gerekli işlemlere başladık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları için temiz içme suyu temin etmek amacıyla 10 lokasyonda otomatik suluklar yerleştirdik. Sakarya’mızda kedilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kedi evleri ve 138 noktaya beslenme odakları yerleştirdik. Hava şartlarından etkilenen sokak hayvanları için ilçe belediyeleri vasıtası ile kuşyemleri, kedi ve köpek mamaları dağıtıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanı sıra güçten düşmüş yük hayvanlarına ve zaman zaman yabani hayvanlara da hizmet veriyoruz” dedi.



“Hayvan yoğun bakımı, anestezi ile ultrason merkezi

Bölgenin en büyük hayvan hastanesinde yoğun bakımların, anestezi ve ultrason alanlarının yer alacağını ifade eden Yüce, “Sakarya’ya pek çok hizmetin aynı anda verilebileceği bir Sokak Hayvanları Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyoruz. 18 bin metrekarelik alanda barınmadan tedaviye kadar pek çok hizmeti hayata geçireceğiz. Merkez içerisinde 1 adet rehabilitasyon merkezi, 180 adet tekli kafes, 14 adet karantina tekli kafes, 10 adet çoklu açık kafes, 4 adet küçük yoğun bakım ünitesi, 1 adet büyük yoğun bakım ünitesi, 1 adet otomatik anestezi cihazı, 1 adet ultrason cihazı, 1 adet röntgen, 1 adet biyokimya cihazı, 1 adet hemogram cihazı, 2 adet idrar analiz cihazı, 3 adet koter cihazı, 1 adet EKG cihazı, 3 adet oksijen konsantratörü, 1 adet otoklav, 2 adet starizatör, 1 adet mikroskop, 1 adet wod lambası (Mantar için), 9 adet krom kedi kafesi, 2 adet buyuk boy krom köpek kafesi, 6 adet krom orta boy köpek kafesi olacak. Böylece 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahip olacağız” diye konuştu.



“Ameliyathaneler ve muayene odaları”

Yüce, bu merkezde ayrıca ameliyatların yapılacağını ve muayene bölümlerinin bulunacağını kaydederek, “Rehabilitasyon merkezinde 900 metrekarelik tek katlı kapalı alanda ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit odası, eczane, acil ve normal muayene odaları, operasyon sonrası bakım odası, karantina odası, röntgen odası, operasyona hazırlık odası, fizik tedavi havuzu ve yıkama, temizlik ve sterizasyon odası, kayıt odası, veteriner ve yönetici odası, alet ve malzeme odası, laboratuvar, personel odaları, mutfak, 50 kişilik konferans salonu bulunacaktır. Çalışmalarımızı tamamladık. 20.000.000 liralık yatırımla tamamladığımız hastanemizi inşallah en kısa zamanda hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası işbirliğimiz ile sokak hayvanlarımıza daha iyi yaşam alanı sunmak için projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.



“Büyükşehir yılda 10 binden fazla hayvanı tedavi edecek”

Sakarya Veteriner Odası ve ilçe belediyeleriyle yapılan bu protokolle yılda 10 binden fazla hayvanı tedavi etmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Yüce, “Her yıl Sakarya’mızda 4 bin adet sokak hayvanı rehabilite ediliyor. Hasta, yaralı, kazalı hayvanlar tedavi ediliyor. Viral ve mikrobiyal hastalıklara, göz ile ilgili bazı ameliyatlara, ortopedi ameliyatlarına müdahale ediliyor. Bunların yanında yasaklı ırklar barındırılıyor. Çeşitli vesilelerle sokak hayvanları konusunda halkımıza eğitim hizmetleri veriliyor. İmzalayacağımız protokol sayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Veterinerler Odası ve ilçe belediyelerimizle birlikte yılda 10.000 ve üstü sokak hayvanının rehabilitasyonunu gerçekleştireceğiz. Proje maliyeti yaklaşık 8.000.000 liradır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



“Çok önemli bir proje için toplandık ”

Sakarya Veteriner Odası Başkanı Mustafa Yıldız da hazırlanan proje için Başkan Yüce’ye teşekkür ederek, “Bugün ülkemiz ve Sakarya için çok önemli bir proje için burada toplandık. Bu proje ile sokak hayvanları popülasyonunun dengeli artmasını sağlamış olacağız. Sokak hayvanlarının ortalama ömrünü artırmak, en verimli ve sağlıklı şekilde geçirmesini sağlamak öncelikli amacımız. Kısırlaştırma yöntemi ile ayrıca diğer hastalıklardan da koruyoruz. Bu konuda ve hayvan tedavi merkezi konusunda hazırladığı proje için Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Program protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.

