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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters Ev Sakarya’da sembol mekan oldu: 8 ayda 40 bine yakın ziyaretçi ağırladı

İHA

Ters Ev Sakarya’da sembol mekan oldu: 8 ayda 40 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin projesi Ters Ev Sakarya’da sembol bir mekan haline geldi. İçerisinde yaşam alanlarının tamamen ters olduğu tesis açıldığı günden bu yana 40 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Sakarya Millet Bahçesi’nde bulunan ev, ülke genelinden ve hatta dünyadan gelen turistlerin de ilgi odağı oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal hayat potansiyelini artırmak için çalışıyor. Vatandaşların kültürel değerlerini, geleneklerini unutmadan sosyal hayata bağlı kalması için yeni alanlar oluşturuluyor, projeler hayata geçiriyor. Son dönemde özellikle Aziz Duran Parkı’nda (Kent Park) yer alan Uçak Kıraathane, Millet Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi gibi projelerle ön plana çıkan Büyükşehir, şehrin en büyük zenginliği olan doğasını da bu noktada en verimli şekilde kullanıyor. Şehrin dört bir yanında yer alan mesire alanları sil baştan yenileniyor. Acarlar Longozu, Sakarya İl Ormanı, Sakarya Park gibi önemli yeniliklerin yapıldığı alanlar vatandaşların bir arada daha fazla geçirmesini sağlıyor. Bu projelerden bir tanesi olan Sakarya Ters Ev projesi de en fazla ilgi gören çalışmalardan bir tanesi oldu. Sakarya Millet Bahçesi’nin içinde yer alan, kentin tam göbeğine kurulan proje kısa sürede binlerce kişiyi ağırladı. Yaşam alanlarının tamamen ters vaziyette uygulandığı evde çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Ters Ev’e 8 ayda büyük ilgi
Vatandaşların fotoğraf paylaşımlarıyla birlikte ziyaretlerin sayısı da her geçen gün artıyor. İçerisinde yer alan mutfak, oturma odası, yatak odası ve diğer alanlarda uygulanan mimari yöntem vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Tesiste görevli personeller ziyaretçilerin sorularını yanıtlıyor ve projeyle ilgili tüm detayları aktarıyor. Alınan son bilgiye göre 2021 yılı Kasım ayında törenle açılan projeyi 8 ayda yaklaşık 40 bin vatandaş ziyaret etti. Yapılan bu gezilerden binlerce fotoğraf yayınlandı.

“Tüm Sakarya’yı bekliyoruz”
Özellikle 5 ile 18 yaş aralığında olan çocuklar Ters Ev’e en çok ilgi gösteren kesim oldu. Bu yaş grubunu ise 25 ve 40 yaş aralığındaki kesim izledi. Öte yandan en yoğun ziyaretler ise ilk ve ortaokullardan gerçekleştiriliyor. Veliler ise okullarında başarılı olan çocuklarını karne hediyesi olarak buraya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyük bir ilgiyle karşılanan projemize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu evde ilginizi çekecek çok farklı argümanlar bulunuyor. Sizin de bir hatıra fotoğrafınız olabilir. Kapılarımız tüm Sakarya’ya açık” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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