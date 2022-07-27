İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şehit Furkan Çelik Caddesi’nde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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