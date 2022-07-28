Gençlerin projelerini Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’na katılan 89 projede jüri değerlendirmesi başladı. Oylama neticesinde birinci gelen proje Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek.

Gençlerinde dahil olduğu jüri komisyonu tarafından, tüm projeler amaca uygunluk, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, gerekçelendirme, yenilikçilik, yaygınlaştırabilirlik kriterleri ile tek tek değerlendirilerek seçilecek. Sonrasında ise ilk 10’a giren projeler dijital ortamda vatandaşın seçimine sunularak birinci olan proje belirlenecek. Oylama neticesinde birinci gelen proje Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.