Büyükşehir bir lunaparkı daha hizmete açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni sosyal alanlar kazandırmak için başlattığı çalışmalar çerçevesinde Ormanpark’ın içinde yer alan geniş bir alanda mini bir lunapark hizmete açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni sosyal alanlar kazandırmak için proje üretmeye devam ediyor. Dünyanın nadir doğal güzelliğine ve kaynaklarına sahip olan kentin genelinde bulunan sosyal donatı alanları yapılan dokunuşlarla yenileniyor. Diğer taraftan da çocuklar ile gençlerin vakit geçirebileceği yeni merkezler yapılıyor. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla bir lunapark daha tamamlanarak hizmete alındı. İlk olarak Sakarya Millet Bahçesi’nde sonrasında Sakarya Park’ta vatandaşların hizmetine sunulan tüm oyun gruplarının yer aldığı lunaparkların sonuncusu da Ormanpark’ın içine yapıldı.

İçinde dört farklı oyun grubunun yer aldığı lunapark hizmet açıldı. Atlı tren, helikopter ve zıp zıp gruplarında kaydırakta eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar lunaparka ilk günden büyük ilgi gösterdi. Kentin merkez noktasında açılan lunapark ulaşımı da kolay olduğu için vatandaşların memnuniyetini kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda ihtiyaç olduğu noktasında çok sayıda talep aldığımız lunaparklarımızın sayısını artırıyoruz. Son olarak Ormanpark’ın içinde yeni bir alan daha kurduk ve hizmete açtık. Tüm vatandaşlarımızı farklı oyun gruplarının bulunduğu oyun alanımıza bekliyoruz” denildi.

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