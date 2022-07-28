Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı

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İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT´ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi´nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT´ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.´nın kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.´nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-07-28 16:27:07



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