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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı

İHA

16 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 16 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 16 farklı suç kaydı bulunan G.S. isimli şahıs yakalandı. Aralarında resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, hakaret, banka ve kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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