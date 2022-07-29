Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi 

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İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde dün PTT´ye ait motosikleti çalıp fırının vitrinine çarpan ve cam kırıklarıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi´nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT´ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camının parçaları, S.B.T.A.´nın boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-07-29 10:05:41



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