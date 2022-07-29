Sakarya’da denize girme yasağı

Şiddetli rüzgar ve dalga sebebi ile Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahillerinde denize girişler bir gün süreyle kapatıldı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve dalga etkili oluyor. Bu sebeple saat 12.15’den itibaren sahil kesimlerinde denize girişler bir gün süreyle kapatıldı. Sahillerde görevli Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, alınan karar gereği vatandaşları sudan çıkartarak, denize girmemeleri konusunda uyardı. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

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