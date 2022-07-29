Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Sakarya´nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu S.B.T.A.´nın çaldığı motosikletle fırının vitrin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede ilerleyen motosikletin aniden sola doğru hareket ettiği, kaldırıma çıktıktan sonra fırının vitrinine çarptığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-07-29 12:51:25



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