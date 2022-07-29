AFAD’tan Orman Genel Müdürlüğü personellerine KBRN eğitimi

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2022 yılının İçişleri Bakanlığınca “Afet Tatbikat Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü'nün 12 personeline Kentsel Arama Kurtarma ve KBRN eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesiyle Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ekipler, Orman Genel Müdürlüğü'nün 12 personeline Kentsel Arama Kurtarma ve KBRN eğitimi verdi. Koruyucu kıyafetlerini giyen personeller, uzman kişiler eşliğinde gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştirdi.

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