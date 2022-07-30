Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar Alevlere teslim olan markette ilk müdahale vatandaştan geldi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, markette çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Cam kapıyı kıran vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek marketi küle dönmekten kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangın Karasu’nun Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkiinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fazıl B.’ye ait olan markette henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar marketin cam kapısını kırarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşlar, ellerindeki yangın tüpleriyle marketi küle dönmekten kurtarırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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