Büyükşehir’in trafikte ilk önceliği güvenlik

Sakarya Büyükşehir ekipleri, can ve mal kaybını en aza indirmek için yol kenarlarına çelik oto korkuluk yapımına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kazalarda oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirgemek için yol kenarlarına çelik oto korkuluk yapım işi başladı. Hummalı bir çalışma yapan ekipler, kısa bir süre içerisinde şehrin birçok noktasına yeni korkuluklardan yerleştirecek. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın trafikte yaşayacakları olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.

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