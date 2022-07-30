Fizyoterapi Merkezi fizibilitesinde işlem tamam

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi proje kapanış toplantısı paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde kurulması planlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin fizibilite raporuna ilişkin proje kapanış toplantısı Sapanca’da gerçekleştirildi. Toplantıya SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bahadır Demir, MARKA ve Akyazı Belediyesi yetkilileri ile akademisyenler ve paydaşlar katıldı. Proje ekibinden Dr. Hayri Tanrıverdi yaptığı sunumda; projenin içeriği, Sakarya ve bölgesel kalkınma için önemi, uygulama örnekleri, fizibilitenin amacı, tesisin yeri ve ekipmanları, personel istihdamı ve projenin maliyeti gibi bilgileri katılımcılarla paylaştı.

SUBÜ’nün kurulduktan sonra önemli misyonlar edindiğini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “Bu misyonlardan bir tanesi de Akyazı’yı sağlık alanında yetkin hale getirmekti. Buna yönelik olarak da Akyazı Meslek Yüksekokulu’nu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na dönüştürdük. Daha sonra bu işin ARGE boyutunu da işin içine katarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduk. Bu merkezimizin kendi yaptığı ARGE imkânlarını uygulamaya dönüştürebilmesi için, Akyazı’da uygulama alanları oluşturmak ve halka hizmet vermek adına ne yapabilirizi düşünürken merkezimizin müdürü Oğuzhan hocamız böyle bir proje hazırladı ve MARKA’ya sunuldu. MARKA’ya da böyle bir projeyi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız buradaki çıkan fizibilite raporu sonucunda projeyi devam ettirmek. Desteğimizi de sonuna kadar vermeye hazırız. Önemli olan bunu hayata geçirmek. Biz şuna inanıyoruz ki; gerçekten Akyazı bu iş için biçilmiş kaftan. İklimiyle, doğasıyla ve kaplıcalarıyla tamamen bu iş için uygun bir yer. Bu projenin çıktığımız yolda iyi bir basamak olacağını düşünüyorum. Umarım bölgemiz ve ülkemiz için faydalı olur. Projenin devamının gelmesini, yatırımlarla hayata geçmesini arzu ediyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Fizyoterapinin bireylerin yaşamları boyunca maksimum hareket kabiliyetlerini geliştirmek, korumak ve sürdürmek amacıyla uğraşan bir bilim dalı olduğunu vurgulayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bahadır Demir, “Proje, uygulama alanında öğrencilerimize imkân sağlarken, halkımıza da bir faydamız dokunsun istedik. Merkezimizin de bu anlamda geliştirilebilir bir potansiyeli var. Böyle bir merkezin olması bize ayrıca bir katma değer sağlayacaktır. Merkezimiz hem öğrencilerimize staj imkânı sağlayacak hem de Akyazı ve Sakarya bölgesinde halkımıza hizmet sunacak. Bu projeyle bir başlangıç yaptık, umarız ki devamı da gelir. MARKA ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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