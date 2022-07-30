Kahvehane önünde cipin ezdiği vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kahvehane önünde cipin ezmesi neticesinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybeden Özcan Kuldaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 12 Temmuz Salı günü Geyve ilçesinde meydana gelmişti. Sürücüsü R.G.’nin kontrolünden çıktığı iddia edilen 54 SH 938 plakalı cip kahvehane önünde bulunan kalabalığı ezmişti. Meydana gelen kazada içlerinde 62 yaşındaki Özcan Kuldaş’ın da bulunduğu toplam 7 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Kuldaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Özcan Kuldaş, Geyve Merkez Sinanbey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

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