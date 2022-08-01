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33’üncü Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük coşkuyla gerçekleşti

İHA

33’üncü Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük coşkuyla gerçekleşti

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ve 3 gün süren Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri, birbirinden çeşitli etkinlikler ile gerçekleşti.
Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri’nin 33’üncüsü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı ve doyasıya eğlendiği şenliğin son günündeki etkinliklere, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı. Çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca devam eden şenliğin son gününde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ekrem Yüce, Bilal Soykan ve protokol üyeleri vatandaşlar ile birlikte horon oynadı.

“Bu şenliği seneye daha da kalabalık bir şekilde gerçekleştireceğiz”
Üç gün boyunca Akyazı’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın keyifli vakit geçirdikleri şenlik alanında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği ile birlikte düzenlediğimiz ve Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden olan Acelle Yayla Şenlikleri’nde siz değerli hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şenliği ve alanı güzelleştiren sizlersiniz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha da kalabalık bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada olduğu gibi her zaman yanımızda olan Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a ve büyükşehir belediye başkanımız Ekrem Yüce’ye bütün Akyazılılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Akyazı bizim için çok özel ve her şeyin en güzelini hak ediyor”
Sosyalliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan her türlü etkinliği destekleyeceklerini belirten Ekrem Yüce, “Bu güzel etkinliği gerçekleşmesinde emekleri olan Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve Hanyatak Mahalle Muhtarımız Ahmet Acar’ı ve dernek yönetimini tebrik ediyorum. Bu şenliklere katılan ve bu coşkuyu bizlere hissettiren tüm hemşehrilerimi selamlıyorum. Akyazı bizim için çok özel ve her şeyin en güzelini hak ediyor. Değerli Başkanım Bilal Soykan ile birlikte el birliği ile güzel ilçemiz Akyazı’yı daha da güzelleştireceğiz” diye konuştu.

“Yaylalar kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi”
Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yaylalar kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Burada değerli hemşehrilerimizin sıcaklığını ve coşkusunu bir kez daha hissetme fırsatı bulduk. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

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