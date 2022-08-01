Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, kazada yola savruldu. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı.

İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi, yarın İstanbul Ümraniye´de toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-08-01 14:16:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.