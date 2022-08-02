Dilmen ve Hacıoğlu Mahallesi'nin altyapısı geleceğe hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesinde başlattığı altyapı çalışmalarıyla bölgeye 12 bin 800 metre içmesuyu hattı, 12 bin 300 metre yağmursuyu hattı ve bin 8 adet yağmursuyu ızgarası kazandıracak. Hızla devam eden çalışmalar tamamlandığında Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerinin altyapısı geleceğe hazır hale gelecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Erenler ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları çerçevesinde bölgeye 12 bin 800 metre içmesuyu hattı, 12 bin 300 metre yağmursuyu hattı, bin 100 metre prefabrik kutu menfez yağmursuyu hattı ile bin 8 adet yağmursuyu ızgarası kazandırılacak. Yapımına başlanan çalışma sayesinde Erenler Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerinin içmesuyu ile yağmursuyu sorunları uzun yıllar boyunca çözüme kavuşmuş olacak.

Yapımı hızla devam eden çalışmalar ile bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan taşkın ve su birikintisi sorunları sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturularak, yağmursuları güvenle doğaya deşarj edilecek. Aynı zamanda yeni içmesuyu hattı ile bölgede su kesintisinin yaşanmamasının yanı sıra kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü projenin en kısa zamanda bölge halkının hizmetine sunulacağı açıklandı.

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