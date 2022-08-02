Çiftçinin alın teri bu tezgahta değer kazanıyor

Tarımsal kalkınma ve çiftçiye destek noktasında önemli projelerden bir tanesi olan Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi’nde ürünler değer buluyor. Ayrıca civar illerden de ticaret insanlarının ziyaret ettiği merkez, emekçinin güvencesi ve pazarın da köprüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal üretimini arttırmak, üreticiyi korumak ve şehri tarımsal alanda marka haline getirmek için başlattığı projelerden olan Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi çiftçinin memnuniyetini kazandı. Üretilen ürünlerin tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlayan bu merkez, aynı zamanda alın terinin de güvencesi oldu. Pamukova, Geyve, Taraklı ve civar illerin emekçileri ürünlerini bu merkezde satıyor. Proje bölge tarımının da ciddi oranda kalkınmasını sağlıyor.

Günün ilk saatlerinde tezgahına ürünlerini çıkaran çiftçiyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, “Üreticinin ve tüketicinin buluşma yeri olan Ürün Toplama Merkezi’nde hedefimiz ürünleri tarladan sofraya ulaştırmak” dedi. Tezgahları dolaşan Yüce, pazarda sunulan ürünlerde inceleme yaptı. İncelemeler sırasında Başkan Yüce’ye eşlik eden Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise Geyve’de tamamlanan ve yapımı devam eden projelerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Yüce, “Çiftçimizin ürettiği tarım ürünlerini pazara indirerek direkt tüketici ile buluşturduğu devasa bir tesisi şehrimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her gün burada ticaret yapan bir çiftçiyi görmek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Çiftçimiz bu merkezde ürününü pazara indirebileceği gibi ayrıca inşa edeceğimiz soğuk hava depolarında düzeli ve sağlıklı bir şekilde ürününü depolayabilecek ve yılın 12 ayı ürününü zarar etmeden taze bir şekilde muhafaza edip satabilecek. Şehrimize hayırlı olmasını, esnafımıza bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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