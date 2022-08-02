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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri kan verdi

İHA

Jandarma ekipleri kan verdi

Türk Kızılay’ın “Kan bağışı hayat kurtarır” sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan da destek geldi. Vatan için canını feda etmeye hazır olan jandarma, bu kez insanlara can vermek için kan verdi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol personeli, Atatürk Bulvarı’nda mobil kan bağışı aracından hizmet veren Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Jandarma karakol personeli, kan bağışında bulunarak vatandaşlara örnek oldu. Vatan için canını feda etmeye hazır olan jandarma personeli, hayat kurtarmak için bu kez kan verdi. Jandarmanın örnek davranışı, vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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