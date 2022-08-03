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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüce Afganistan İstanbul Başkonsolosu Numani’yi ağırladı

İHA

Başkan Yüce Afganistan İstanbul Başkonsolosu Numani’yi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Afganistan İstanbul Başkonsolosu Numani ve heyetini makamında ağırladı. Görüşmede Türkiye ve Afganistan milletlerinin kardeşliği konuşuldu. Yüce, “Afganistan ve Türkiye tarihi bir kardeşliği sahip. Afganistan, bizlere İstiklal Savaşı’nda çok büyük yardım sağladı. Bizlerin tutunabilmesi için çok destekçi oldunuz. Bunları her zaman kalbimizin en derinlerinde hatırlayacağız” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afganistan İstanbul Başkonsolosu Sayed Hamed Numani ve beraberinde gelen heyeti makamında ağırladı. Nazik ziyaretleri için Numani’ye teşekkür eden Başkan Yüce, Türkiye ve Afganistan’ın çok güzel işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Başkan Yüce ziyaret sonunda Numani’ye Sakarya’nın simgesi olan Tarihi Çark minyatürünü hediye etti.
İki devletin her zaman iş birliği içerisinde olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da bir eviniz olduğunu hiç unutmayın. Sizler her zaman bizim yanımızdasınız. Afganistan ve Türkiye tarihi bir kardeşliği sahip. Afganistan, bizlere İstiklal Savaşı’nda çok büyük yardım sağladı. Bizlerin tutunabilmesi için çok destekçi oldunuz. Bunları her zaman kalbimizin en derinlerinde hatırlayacağız. Afganistanlı kardeşlerimiz de Sakarya’da bulunuyor. Sakarya’da birçok kardeşimiz birbirine kenetlenmiş ve kardeşçe yaşıyor. İnşallah gücümüzün yettiği yere kadar sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Afganistan ile iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum. Sakarya’da olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Afganistan İstanbul Başkonsolosu Sayed Hamed Numani, “Sakarya’da bulunduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce sizlerle birlikte üniversitede bulunan öğrencilerimizle bir araya gelmiştik. Sizlerle burada bulunduğumuzda çok güzel duygular yaşadık. Sakarya’ya tekrar gelmek için, sizleri makamınızda ziyaret etmek bizleri onurlandırdı. Sakarya’da bulunan Afganistanlı vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz değerden ötürü ve yapılan yardımlardan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İki devlet uzun yıllardır iş birliği içerisinde oldu. İnşallah bu devam edecek. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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