Minik Misafirler Serdivan Çocuk Bahçesi’nde ağırlanıyor

Farklı kulüp çalışmaları ile her dönem olduğu gibi bu dönem de çocukları eğitim ve eğlence ile buluşturan Serdivan Çocuk Akademisi, yaz dönemi atölye ve etkinlik çalışmalarını bahçeye taşıdı.

Her hafta en az bin öğrencinin misafir edileceği yaz döneminde çocuk oyunlarından, geleneksel el sanatlarına kadar birçok alanda minik öğrenciler hem bilgileniyor, hem de uygulamalı olarak aldıkları eğitimi sanata dönüştürüyor. 312 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Çocuk Bahçesi’ndeki etkinliklerin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölye çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği ifade edildi.

Her yeni haftanın eğitici ve eğlenceli atölyelerine ücretsiz kayıt yapmak isteyenlerin fikirvesanat.org adresini ziyaret edebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.