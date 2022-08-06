Dalgalara kapılan mevsimlik işçi Nahide, boğuldu

Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren ve dalgalara kapılan mevsimlik işçi Nahide Gök (15), boğuldu.
Olay, saat 17.15 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi´nde bulunan plajda meydana geldi. Şırnak´ın Cizre ilçesinden fındık bahçelerinde çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaali ilçesine gelen Nahide Gök, denize girdi. Dalgalara kapılan Nahide Gök, gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika denizde arama yapan cankurtaranlar Nahide Gök´ü sudan çıkardı. Günlük kıyafetleriyle denize girdiği görülen Nahide Gök´e sahilde bulunan sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaali Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Nahide Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Levent KIZILASLAN
2022-08-06 20:36:42
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