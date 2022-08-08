Gözlüğünü takıp küpeleri çaldı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde kuyumcu dükkanında müşteri yoğunluğundan yararlanan K.S. (71), gözüne gözlüğünü takıp tezgahında arkasında bulunan 25 gram ağırlığındaki küpeleri çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis K.S.´yi başka bir kuyumcuda küpeleri satmaya çalışırken yakaladı.

Olay, hafta sonu Sapanca ilçesinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri çalışanları müşterilerle ilgilenirken yakını görmek için gözlüğünü takıp, etrafa baktıktan sonra tezgahın arkasında bulunan paket içerisindeki küpeleri çaldı. Küpeleri cebine koyan şüpheli, dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra küpelerin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarından çalındıklarını tespit etti.

İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarından K.S. olduğu belirlenen şüpheli, Adapazarı´nda bir kuyumcuda altınları satmaya çalışan yakalandı. 25 gram ağırlığındaki küpeler sahibine teslim edilirken, K.S.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-08-08 12:04:15



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