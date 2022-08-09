Otomobilin döşemelerinin altından uyuşturucu çıktı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da polisin takibe alıp durdurduğu otomobildeki aramada aracın döşemelerinin altında, 1 kilo 867 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde takibe aldığı otomobili durdurdu ve narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği yerde aracın döşemeleri kaldırılınca uyuşturucu dolu paketler ortaya çıktı. Aramada 10 paket halindeki 1 kilo 867 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki İ.B. ile A.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. ve A.U. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-08-09 12:44:15



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