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İşe başladığı gün kazada yaralanan motorlu kurye yaşamını yitirdi

DHA

İşe başladığı gün kazada yaralanan motorlu kurye yaşamını yitirdi


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, motorlu kurye olarak işe başlayan Enes Aygüneş (19) ilk mesai gününde trafik kazasında yaralandı. Aygüneş, kaldırıldığ hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. 
Olay, geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında kamyonet, minibüs ve motosiklet çarpıştı. Kazada motorlu kuryelik yapan Enes Aygüneş yola savrularak yaralandı. Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.  
İşe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2022-08-09 13:28:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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