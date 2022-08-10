Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, kayboldu 

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Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılan 13 yaşındaki İlayda Eren, kayboldu. İlayda için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Denize giren İlayda Eren, dalgalara kapıldı. Ailesi küçük kızın gözden kaybolduğunu görünce çevredekiler 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler denizde arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar arama çalışmalarını etkilerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-08-10 22:19:01



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