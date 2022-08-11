Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU

Sakarya´nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu. Küçük kızın cenazesi morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-08-11 01:05:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.