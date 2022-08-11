Dalgalarla suya kapılıp, boğulan İlayda'nın son anları kamerada

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran dalgalara kapılıp, denizde boğulan İlayda Eren'in (13) son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlayda'nın arkadaşları ile kıyıda oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Olay, dün akşam Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarında arkadaşları ile oyun oynayan İlayda Eren, sahile vuran dalgalarla suya kapıldı. Bu sırada kızını gören Solmaz Eren, İlayda'yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla sahile cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar, aşırı dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldü. Ekipler, gece saatlerinde İlayda'nın kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta cesedini buldu. İlayda Eren'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Ankara'dan ailesi ile birlikte tatil için Karasu'ya gelen İlayda Eren'in son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK

2022-08-11 12:15:41



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