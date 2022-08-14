İzmir´deki kazada ölen Necip, Sakarya´da toprağa verildi 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) İZMİR´in Urla ilçesinde park ettiği aracından inip yüzünü yıkarken arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Necip Ufuk Böğür (25), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir´e giden Necip Ufuk Böğür aracını emniyet şeridinde park etti. Yüzünü yıkayan Böğür´e arkadan gelen araç çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Böğür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Böğür'ün cenazesi memleketi Sakarya´nın Sapanca ilçesine getirildi. Sapanca Göl Mahallesi Yüzevler Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi baba Yücel Böğür, taziyeleri kabul etti. Böğür´ün cenazesi Sapanca´da toprağa verildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-08-14 15:24:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.