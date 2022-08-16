Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Salimcan Aydın (26) yaşamını yitirdi, arkasında oturan K.S. (20) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Küçükboğaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde giden Salimcan Aydın yönetimindeki 34 EEY 227 plakalı motosiklet ile S.G.'nin kullandığı 41 NY 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Aydın ile arkasında oturan K.S., motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Salimcan Aydın´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı K.S. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK

2022-08-16 12:53:12



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