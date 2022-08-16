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Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı


İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Salimcan Aydın (26) yaşamını yitirdi, arkasında oturan K.S. (20) ise ağır yaralandı. 
Kaza, saat 02.30 sıralarında, Küçükboğaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde giden Salimcan Aydın yönetimindeki 34 EEY 227 plakalı motosiklet ile S.G.'nin kullandığı 41 NY 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Aydın ile arkasında oturan K.S., motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Salimcan Aydın´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı K.S. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK
2022-08-16 12:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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