Otomobille refüje çarparak takla atan Onur öldü 

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kayıkçı (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bayraktepe Mahallesi´nde meydana geldi. Onur Kayıkçı'nın kullandığı 54 AJ 162 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Onur Kayıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2022-08-17 11:32:26



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