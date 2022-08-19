Sakarya'da otomobil, kamyonun altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, otomobilin TEM yolunda kaza yapan kamyonun altına girmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Erenler Alancuma mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, önünde kayarak yan dönen M.K. yönetimindeki 41 AGS 302 plakalı kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilde sürücü ve 4 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sürücü Muzaffer Kurt, kaza yerinde yaşamını yitirirken, Emine Kurt, Seyfettin Şahin, Güzide Şahin ve Nevin Okutan da yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya´daki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluk oluşurken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kamyon sürücüsü M.K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-08-19 17:24:25



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