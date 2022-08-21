Dinlenme tesisinde ayağına yorgun mermi isabet etti

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yolculukları sırasında bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada ayağına yorgun mermi isabet eden S.A (46), hastanede tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Göl Mahallesi İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Yolculukları sırasında tesiste ailesi ile birlikte verdikleri mola sonrası aracına binmek isteyen S.A. adlı kadın, ayağında biranda acı hissetti. Sağ ayağında kanama olan kadın için ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, tedavi altına alındı. Olay sonrası soruşturma başlatan Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin belirlenmesi amacıyla olayın yaşandığı bölgede gerçekleştirilen düğün eğlencelerini incelemeye aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-08-21 22:15:20
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