17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2022-08-23 09:49:45



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