Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kamil Berat Saka (18), hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Berat Saka'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-08-24 23:53:06
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