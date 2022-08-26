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Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde dün denizde kaybolan Rus TIR şoförü Sergey Mavliev´in (36) cesedi bulundu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karasu Limanı yakınında meydana geldi. Rusya´dan gemi ile Karasu Limanı´na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 şoför arkadaşı denize girdi. Sergey Mavliev, denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Mavliev, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, Sergey Mavliev´in kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Mavliev´in cesedi morga kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-08-26 10:13:21



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