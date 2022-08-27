Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, dünyanın gıpta ile baktığı projelerden biri



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/SAPANCA (Sakarya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı güzel projelerden bir tanesi. Hakikaten dünyadaki en başarılı projelerden bir tanesi. 10 milyar euroluk bir yatırım yaptık devletten bir kuruş çıkmadan. Bu proje 25 yıldan sonra yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek dünyanın en kıymetli işlerinden bir tanesi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet İhracatı ve İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda iş insanlarına yaptığı sunumla seslenen Bakan Karaismailoğlu, "2053 yılına geldiğimizde yaklaşık 198 milyar dolarlık daha yatırım yapacağız önümüzdeki 30 yıl içerisinde. Buradan da milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız, istihdama da 28 milyon kişi katkı sağlayacağız. Elektrikli araçlar için uygun altyapıları tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı trene ulaşmış il sayımız bugün 8, bu sayıyı 52'ye çıkaracağız. Bugün 19,5 milyon olan yıllık demir yolu taşıma kapasitemiz 270 milyona çıkacak. Hava yolundaki yıllık yolcu sayımız bugün 210 milyon, bunu 344 milyona yükselteceğiz. Yıllık demir yolu yük taşımacılığını da 38 milyon tondan 448 milyon tona çıkaracağız bu yatırımlar sayesinde. Yani sizler için ulaşımda hiçbir sıkıntı yok, ulaştırma altyapısı hazır. Siz yeter ki üreteceksiniz, ihracat yapacaksınız, biz de sizin önünüzdeki bütün tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız" dedi.

'BU PROJELER ÜLKEMİZE OLAĞANÜSTÜ GELİR AKIŞLI BİR PROJEYE DÖNÜŞECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projelerle ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Yapişletdevret projelerini bir grafik üzerinde baktığımız zaman bize görünen harita gerçekten ülkemiz için gurur verici proje. Tabi biz bu fizibiliteleri 35 yıllık yapmıyoruz, bunlar uzun süreli projeler, bazıları 12, bazıları 25 yıl sürüyor. Ama bir baktığımızda biz 2025 yılından sonra projelere verdiğimiz destek ile projelerden aldığımız gelir akışı birbirini dengeliyorlar. 2030´lara geldiğimizde de hiçbir projeye destek vermiyoruz ama 2036´lara geldiğimizde de hiçbir projeye destek vermediğimiz gibi sözleşmeleri biten projenin yeniden gelir akışlı finansal bir yönteme dönüştürdüğümüzde artık bu projelerle topladığımız gelirlerle Türkiye´nin en büyük yatırımcı bakanlığı artık kendi ürettiği projelerden, kendi gelir akışını, kendi bütçesini oluşturan bir bakanlığa dönüşüyor. Bu gurur verici bir iş. Toplamda biz 38 projede 37,5 milyar dolarlık yatırım yaparak yapişletdevret sürecini devam ettiriyoruz. Ama 25 yıllık bir projeksiyona baktığımızda hakikaten bu projeler ülkemize olağanüstü gelir akışlı bir projeye dönüşecek" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BAŞARILI PROJELERİNDEN BİR TANESİ'

İstanbul Havalimanı'nın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en başarılı projelerinden biridir. Burası yaşamın ve yeşilin olmadığı, bakmayın bazıları Kuzey Ormanları diye bahsediyor ama hiç öyle bir şey burada yoktu. 200-300 metre derinliğindeki taş ocaklarının, kum ocaklarının olduğu ve insanların ve hatta hayvanların dahi giremediği bu bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar euroluk bir yatırım yaprak dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik. Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı güzel projelerden bir tanesi. Avrupa'da birinci, dünyada beşinci en iyi ve en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Hakikaten dünyadaki en başarılı projelerden bir tanesi. 10 milyar euroluk bir yatırım yaptık devletten bir kuruş çıkmadan ve 25 yıl sonucunda da tam 26 milyar euroluk bir kira geliriyle buradaki sözleşmeyi 25 yıl sonra kapatacak bir proje olarak önümüzde. Bu proje 25 yıldan sonra yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek, dünyanın en kıymetli işlerinden bir tanesi" (DHA) DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Sapanca Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-08-27 16:45:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.