Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, dünyanın gıpta ile baktığı projelerden biri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, dünyanın gıpta ile baktığı projelerden biri

DHA

Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı, dünyanın gıpta ile baktığı projelerden biri


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/SAPANCA (Sakarya), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı güzel projelerden bir tanesi. Hakikaten dünyadaki en başarılı projelerden bir tanesi. 10 milyar euroluk bir yatırım yaptık devletten bir kuruş çıkmadan. Bu proje 25 yıldan sonra yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek dünyanın en kıymetli işlerinden bir tanesi" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet İhracatı ve İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda iş insanlarına yaptığı sunumla seslenen Bakan Karaismailoğlu, "2053 yılına geldiğimizde yaklaşık 198 milyar dolarlık daha yatırım yapacağız önümüzdeki 30 yıl içerisinde. Buradan da milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız, istihdama da 28 milyon kişi katkı sağlayacağız. Elektrikli araçlar için uygun altyapıları tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı trene ulaşmış il sayımız bugün 8, bu sayıyı 52'ye çıkaracağız. Bugün 19,5 milyon olan yıllık demir yolu taşıma kapasitemiz 270 milyona çıkacak. Hava yolundaki yıllık yolcu sayımız bugün 210 milyon, bunu 344 milyona yükselteceğiz. Yıllık demir yolu yük taşımacılığını da 38 milyon tondan 448 milyon tona çıkaracağız bu yatırımlar sayesinde. Yani sizler için ulaşımda hiçbir sıkıntı yok, ulaştırma altyapısı hazır. Siz yeter ki üreteceksiniz, ihracat yapacaksınız, biz de sizin önünüzdeki bütün tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız" dedi. 
'BU PROJELER ÜLKEMİZE OLAĞANÜSTÜ GELİR AKIŞLI BİR PROJEYE DÖNÜŞECEK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projelerle ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Yapişletdevret projelerini bir grafik üzerinde baktığımız zaman bize görünen harita gerçekten ülkemiz için gurur verici proje. Tabi biz bu fizibiliteleri 35 yıllık yapmıyoruz, bunlar uzun süreli projeler, bazıları 12, bazıları 25 yıl sürüyor. Ama bir baktığımızda biz 2025 yılından sonra projelere verdiğimiz destek ile projelerden aldığımız gelir akışı birbirini dengeliyorlar. 2030´lara geldiğimizde de hiçbir projeye destek vermiyoruz ama 2036´lara geldiğimizde de hiçbir projeye destek vermediğimiz gibi sözleşmeleri biten projenin yeniden gelir akışlı finansal bir yönteme dönüştürdüğümüzde artık bu projelerle topladığımız gelirlerle Türkiye´nin en büyük yatırımcı bakanlığı artık kendi ürettiği projelerden, kendi gelir akışını, kendi bütçesini oluşturan bir bakanlığa dönüşüyor. Bu gurur verici bir iş. Toplamda biz 38 projede 37,5 milyar dolarlık yatırım yaparak yapişletdevret sürecini devam ettiriyoruz. Ama 25 yıllık bir projeksiyona baktığımızda hakikaten bu projeler ülkemize olağanüstü gelir akışlı bir projeye dönüşecek" diye konuştu.
'DÜNYANIN EN BAŞARILI PROJELERİNDEN BİR TANESİ'
İstanbul Havalimanı'nın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Dünyanın en başarılı projelerinden biridir. Burası yaşamın ve yeşilin olmadığı, bakmayın bazıları Kuzey Ormanları diye bahsediyor ama hiç öyle bir şey burada yoktu. 200-300 metre derinliğindeki taş ocaklarının, kum ocaklarının olduğu ve insanların ve hatta hayvanların dahi giremediği bu bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar euroluk bir yatırım yaprak dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesini ürettik. Şu anda dünyanın gıpta ile baktığı güzel projelerden bir tanesi. Avrupa'da birinci, dünyada beşinci en iyi ve en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Hakikaten dünyadaki en başarılı projelerden bir tanesi. 10 milyar euroluk bir yatırım yaptık devletten bir kuruş çıkmadan ve 25 yıl sonucunda da tam 26 milyar euroluk bir kira geliriyle buradaki sözleşmeyi 25 yıl sonra kapatacak bir proje olarak önümüzde. Bu proje 25 yıldan sonra yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek, dünyanın en kıymetli işlerinden bir tanesi" (DHA) DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Sapanca Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2022-08-27 16:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ...
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık ...
Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu
Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci ...
Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı 
YEREL HABERLER Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet ...
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si ...
Sakarya'da Kovid-19 salgınına rağmen 2,5 yılda 53 bin kişi istihdam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da Kovid-19 salgınına rağmen 2,5 yılda 53 bin ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 ...
Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ile 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da tır akülerinin içinde 53 kilogram esrar ...
Sakarya'da denizde kaybolan Rus tır şoförü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da denizde kaybolan Rus tır şoförü hayatını ...
Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu  
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu  
Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır
YEREL HABERLER Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır
Sakarya'da bulunan yaralı geyik tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da bulunan yaralı geyik tedaviye alındı
Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi
Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu 
YEREL HABERLER Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu 
Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ilk ...
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı
YEREL HABERLER ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı ...
Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi
YEREL HABERLER Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde ...
Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ...
Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.