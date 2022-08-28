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Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, 20 yılda 4 kattan fazla arttı (2)

DHA

Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, 20 yılda 4 kattan fazla arttı (2)


BAKAN ERSOY: TURİZMLE İLGİLİ ALTYAPI EKSİKLERİ TAMAMLANDI
Hizmet İhracatı ve İşbirliği Çalıştayı'nın öğleden sonraki ikinci oturumuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Çalıştayda sektör temsilcilerine hitap eden Bakan Ersoy, turizm alanındaki yatırımlar ve hedeflerden bahsetti. Turizm anlamında herkesin, her sektörün elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli altyapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı" dedi. 
Yurt genelinde yıl sonuna kadar turist hedefini 47 milyon olarak güncellediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Hizmet ihracatçıları ülkemizde A´da Z´ye görevler üstleniyor. Yazılım, bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim, sağlık alanlarına, yük taşımacılığı lojistik hizmetlerinden eğlence kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler alıyor. Bu alanlara baktığımızda hepsinin aslında stratejik sektör olduğunu da görebiliyoruz ve bu başlıkların birçoğunun da Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birebir bağlantılı onun için kültür ve turizm bakanı olduğum için aslında ben sizleri mesai arkadaşım olarak görüyorum. Bizler ve sizler hep birlikte ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalmaya devam etmek zorundayız. Ülkemiz, petrol, doğal gaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil. Ancak bizim onlar kadar önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada bu da bizim için çok önemli bir mutluluk vesilesi. Ülkemiz bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi, 47 milyon olarak güncelledik. Hepimizin daha yapacağı çok iş var. Bu nihai güncelleme değil, maç devam ediyor. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz" diye konuştu.
'ÇAĞININ GEREKLERİNİ TAKİP EDEN SEKTÖRÜZ'
Bakan Ersoy, "Hizmet ihracatçıları sektörü olarak dinamik, yeni şartlara hızla uyum sağlayan, çağının gereklerini takip eden bir sektörüz" diyerek, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bizleri çok daha ileri hedefler bekliyor, ona göre planlarımızı ve hazırlığımızı yapalım. Hepimize çok büyük işler düşüyor. Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren arkadaşlarıma sesleniyorum; bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli altyapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Dünyanın en çok beğenilen yeni nesil kabul edilen, en önemli cruise portuna sahibiz.  Antalya'da yeni havalimanı ihalesinin tamamlandı, hızlı bir şekilde bununla ilgili yatırımlar başladı, kapasitesi çok hızlı bir şekilde artırılıyor. Antalya-Alanya otoyol inşaatının ihalesi de başlayacak. Ülke olarak en önemli noktayı zor olanı okyanusu geçtik, turizmle ilgili gerekli altyapılarımızı tamamladık. Bundan sonra hızlı bir şekilde yeni hedeflerimize yöneleceğiz. Yeni hedeflerimiz için gerekli yatırımları yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili teşvikleri hükümetimiz açıkladı. Hem teşvikli krediler hem yatırım KDV'sinin hızlı mahsubu ile ilgili kararnameler yayınlandı. Şu an itibarıyla da başvuranlara gerekli teşvik belgeleri veriliyor. İnşallah hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan yatırımları da sektörümüz tamamlayacak. Yatak arzlarıyla ilgili bahsediyorum. Hızlı bir şekilde yükselecek olan turist sayılarını, taleplerini karşılıyor hale geleceğiz. Ben özellikle hizmet ihracatının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada gördüğüm motivasyondan da çok etkilendiğini söylemek istiyorum. En başta çok büyük büyüme hedefleri açıkladınız hem bu sene hem de önümüzdeki seneler için. Buradaki inancın, buradaki motivasyonun diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca Alişan KOYUNCU
2022-08-28 15:32:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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